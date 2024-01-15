Протестующие в Германии призвали к смене правительства

Протестующие в Германии фермеры призвали к досрочным выборам, чтобы передать власть «лучшему правительству». Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Отмечается, что к акции протестов фермеров присоединились и обычные граждане Германии, также недовольные действиями властей страны. Некоторые присутствующие взяли с собой манекены с фотографиями канцлера ФРГ Олафа Шольца, министра экономики Роберта Хабека, главы МИД страны Анналены Бербок, а также других членов правительства.

Помимо этого, депутат бундестага Сара Вагенкнехт допустила, что протесты могут только расшириться в будущем. Она призвала министра финансов ФРГ объявить о полной отмене сокращений в сфере сельского хозяйства, чтобы не допустить дальнейшего нарастания недовольства.

«Министр финансов Линднер должен использовать свое сегодняшнее выступление перед фермерами, чтобы объявить о полной отмене сокращений в сельском хозяйстве. Если федеральное правительство упустит эту возможность, протесты продолжатся и расширятся», — заявила она.