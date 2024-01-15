Участники акции протеста фермеров заблокировали центр Берлина
Участники масштабной акции протеста фермеров заблокировали сельхозтехникой центр Берлина. Об этом пишет газета Bild.
По данным издания, в центре столицы Германии уже находится более двух тысяч единиц сельскохозяйственной техники. И ожидается, что в акции примут участие 10 тысяч человек и около 5 тысяч тракторов.
Начало акции протеста запланировано на 13.30 мск у Бранденбургских ворот.
На кадрах, которые публикует RT, сельхозтехника движется по улицам Берлина, выстраиваясь в колонны на проезжей части. Издание отметило, что накануне фермеры жгли костры и файеры.
При этом канцлер Олаф Шольц «не дал фермерам особой надежды, когда дело дошло до сельскохозяйственного дизеля». В видеообращении, опубликованном 13 января, он подчеркнул, что субсидии не могут оставаться в силе «вечно», напоминает Bild.
Фермеры Германии получали частичное возмещение налога на электроэнергию за дизельное топливо. Кроме того, сельскохозяйственные и лесохозяйственные машины были освобождены от транспортного налога. Правительство хочет в ближайшее время отказаться от этих налоговых послаблений. Это привело к масштабным протестам сельхозпроизводителей в Германии, которые начались еще в декабре. Тогда фермеры также приехали в Берлин на тракторах.