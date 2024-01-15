Участники акции протеста фермеров заблокировали центр Берлина

Участники масштабной акции протеста фермеров заблокировали сельхозтехникой центр Берлина. Об этом пишет газета Bild.

По данным издания, в центре столицы Германии уже находится более двух тысяч единиц сельскохозяйственной техники. И ожидается, что в акции примут участие 10 тысяч человек и около 5 тысяч тракторов.

Начало акции протеста запланировано на 13.30 мск у Бранденбургских ворот.

На кадрах, которые публикует RT, сельхозтехника движется по улицам Берлина, выстраиваясь в колонны на проезжей части. Издание отметило, что накануне фермеры жгли костры и файеры.

При этом канцлер Олаф Шольц «не дал фермерам особой надежды, когда дело дошло до сельскохозяйственного дизеля». В видеообращении, опубликованном 13 января, он подчеркнул, что субсидии не могут оставаться в силе «вечно», напоминает Bild.