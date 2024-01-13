"Гражданская война": в США пришли в ужас из-за конфликта в Техасе

Эксперты The Washington Post выразили беспокойство из-за захвата участка федеральной границы властями американского штата Техас на фоне миграционного кризиса.

Местная нацгвардия взяла под контроль участок границы США и Мексики. Введен запрет на доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Речь идет о приграничном городе Игл-Пасс, куда, как правило, попадают мигранты, нелегально пересекающие реку Рио-Гранде, по которой проходит граница двух стран.

Как заявил профессор права в Университете Джорджа Мейсона Илья Сомин, были случаи, когда штаты отказывались помогать федеральному правительству в исполнении иммиграционных законов. При этом он указал, что шаг губернатора Техаса Грега Эбботта «увеличивает риск вооруженного противостояния».

Политолог из Южного методистского университета Кэл Джиллсон считает, что действия Эбботта соответствуют его давним политическим амбициям по восстановлению прав штатов и дальнейшему ограничению власти федерального правительства. По его словам, губернатор и другие республиканцы приводят аргументы в защиту прав штатов, «мало чем отличающиеся от тех, которые приводила Конфедерация в преддверии Гражданской войны».

Эксперт по конституционному праву в Школе права Техасского университета Стив Владек заявил, что губернатор Техаса «затевает драку».

«Я думаю, не будет преувеличением сказать, что это самая откровенная конфронтация между штатом и федеральным правительством, которую мы видели со времен десегрегации», — отметил Владек.

Житель Игл-Пасс Джесси Фуэнтес считает, что ситуация на границе станет «ужасной».