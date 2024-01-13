Нацгвардия Техаса захватила часть границы США

Национальная гвардия американского штата Техас «захватила» участок границы США и Мексики, запретив при этом доступ к нему агентам федеральной пограничной службы, сообщил CBS.

Это произошло в приграничном городе Игл-Пасс, куда обычно попадают мигранты, нелегально пересекающие реку Рио-Гранде, по которой проходит граница двух стран. По данным телеканала, техасские национальные гвардейцы, развернутые губернатором-республиканцем Грегом Эбботом, «захватили контроль» над парком Шелби, который федеральные пограничники использовали для содержания мигрантов перед их транспортировкой для дальнейшего оформления.

Власти Техаса запретили пограничным катерам патрулировать этот район. Утром 12 января Министерства юстиции описало чрезвычайное противостояние между Техасом и федеральным правительством. Ссылаясь на показания местных чиновников и фотографии, ведомство заявило, что Техас использует вооруженных гвардейцев и транспортные средства, чтобы не допустить агентов пограничного патруля и солдат федеральной национальной гвардии примерно на 2,5 мили американо-мексиканской границы.