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Депутат Верховной Рады Кучеренко усомнился в гарантиях безопасности от Британии

Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко выразил сомнение в гарантиях безопасности от Великобритании. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

На Украине усомнились в гарантиях безопасности от Британии
© РИА «Новости»

"Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: "Полную гарантию может дать только страховой полис!". О. Бендер", - написал Кучеренко.

Он добавил, что в мире не существует никаких гарантий безопасности. До этого украинское издание "Страна.ua" сообщало, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев выступил в Верховной раде Украины. По его словам, лучшим вариантом помощи будет развитие украинской военной промышленности.

Также в тексте соглашения по гарантиям безопасности между Великобританией и Украиной нет положений о непосредственном участии Лондона в конфликте с Россией или размещении на территории Украины войск Соединенного Королевства.

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