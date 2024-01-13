На Украине усомнились в гарантиях безопасности от Британии

Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко выразил сомнение в гарантиях безопасности от Великобритании. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: "Полную гарантию может дать только страховой полис!". О. Бендер", - написал Кучеренко.

Он добавил, что в мире не существует никаких гарантий безопасности. До этого украинское издание "Страна.ua" сообщало, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев выступил в Верховной раде Украины. По его словам, лучшим вариантом помощи будет развитие украинской военной промышленности.