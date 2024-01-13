Британия: Иран должен заставить хуситов прекратить нападать на суда

"Вы должны заставить хуситов и всех остальных ваших марионеток - очевидный пример здесь "Хезболлах" и определенные силы в Ираке и Сирии - прекратить то, что они делают, и воздерживаться от этого в дальнейшем, потому что у нас и у всего мира терпение уже на исходе", - заявил Шэппс, отвечая на вопрос, что бы он хотел донести до иранского руководства.