Байден назвал хуситов «террористической группировкой»

Президент США Джо Байден назвал хуситов в Йемене «террористической группировкой» и пообещал ответ на их атаки на торговые суда в Красном море, если они продолжат наносить удары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на международное агентство.

«Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат свое возмутительное поведение», — сказал Байден, назвав хуситов в беседе с журналистами «террористической группировкой».

Ранее последствиями хуситам за атаки в Красном море в очередной раз пригрозил госсекретарь США Энтони Блинкен.