Байден назвал хуситов «террористической группировкой»
Президент США Джо Байден назвал хуситов в Йемене «террористической группировкой» и пообещал ответ на их атаки на торговые суда в Красном море, если они продолжат наносить удары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на международное агентство.
«Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат свое возмутительное поведение», — сказал Байден, назвав хуситов в беседе с журналистами «террористической группировкой».
Ранее последствиями хуситам за атаки в Красном море в очередной раз пригрозил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Напомним, что с начала палестино-израильского конфликта правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» предупредило о намерении атаковать все корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты. С тех пор хуситы неоднократно запускали ракеты и беспилотники по судам в Красном море.