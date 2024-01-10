Блинкен отреагировал на атаку хуситов в Красном море

Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь пригрозил йеменским хуситам последствиями в случае продолжения атак на суда в Красном море. Его слова приводит «РИА Новости».

Блинкен отметил, что США «собрали вместе около 20 стран», чтобы «ясно заявить о том, что, если атаки продолжатся, у этого будут последствия». По его мнению, продолжающиеся атаки представляют «реальную угрозу интересам стран по всему миру».

«С ноября были осуществлены сотни атак в Красном море, это затронуло более 40 стран, и самая крупная из них с участием БПЛА и ракет произошла вчера», — сказал госсекретарь журналистам по завершении визита в Бахрейн.

В связи с этим Блинкен вновь «обвинил Тегеран в содействии йеменским хуситам», призвав другие страны «реагировать на их агрессию в отношении судоходства в Красном море».