В Европарламенте заявили о выходе Молдавии из сферы влияния РФ

«За последние два года темпы реформ были высоки как никогда, реформ, которые блокировались годами, например, в области юстиции, в борьбе с коррупцией и отмыванием денег», — объяснил Мурешан.

При этом он не уточнил, как именно связаны между собой влияние России и проводимые в Молдавии реформы. Несмотря на это евродепутат уверен, что РФ старалась помешать евроинтеграции республики, но не смогла, поскольку Кишинев не стал отказываться от проведения реформ.