В Европарламенте заявили о выходе Молдавии из сферы влияния РФ
Молдавия вышла из сферы влияния России, если опираться на высокие темпы реформ в республике. Такое мнение высказал евродепутат Зигфрид Мурешан, передает «РИА Новости».
По его словам, Европарламент располагает «подтверждением того, что Молдавии удалось выйти из сферы влияния РФ».
«За последние два года темпы реформ были высоки как никогда, реформ, которые блокировались годами, например, в области юстиции, в борьбе с коррупцией и отмыванием денег», — объяснил Мурешан.
При этом он не уточнил, как именно связаны между собой влияние России и проводимые в Молдавии реформы. Несмотря на это евродепутат уверен, что РФ старалась помешать евроинтеграции республики, но не смогла, поскольку Кишинев не стал отказываться от проведения реформ.
Ранее в Молдавии заявляли, что страна не получит поблажек для ускоренного вступления в Евросоюз.