Молдавии не дадут поблажек для вступления в ЕС

Молдавия не получит поблажек для ускоренного вступления в ЕС. Такое заявление в эфире канала TV8 сделал глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс.

Дипломат сказал, что ускоренная интеграция Молдавии и Украины в ЕС не означает, что будут отброшены некоторые «менее важные» критерии. По его словам, «такого быть не может», страны должны будут соответствовать всем обязательствам членов ЕС.

«Поблажек не будет», — заявил Мажейкс.

Он отметил, что продвижение Молдавии и Украины на пути к ЕС уже можно назвать ускоренным. Они получили статуса кандидата и начали переговоров о вхождении в ЕС «за рекордно короткие сроки».

Саммит ЕС в декабре решил начать переговоры о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.