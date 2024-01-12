Хуситы назвали мотивы авиаударов США и Британии по Йемену

Представитель хуситов заявил, что западные удары по Йемену связаны с выборами
Член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухайти заявил, что авиаудары США и Великобритании по Йемену связаны с «предвыборными потребностями» лидеров этих стран. Об этом сообщает РИА «Новости».
Представитель хуситов заявил, что действующий президент США Джо Байден, как и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, намерен вновь участвовать в выборах главы государства. По мнению Мухаммеда Али аль-Бухайти, атаки по Йемену были продиктованы именно грядущими выборами.
«Американо-британская агрессия является неоправданной и не в их интересах, поскольку мотивы этой агрессии – потребности в связи с выборами и для Байдена, и для Сунака», — считает он.
Ранее военные США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов на севере Йемена. Главы стран назвали эту атаку ответом на обстрелы грузовых кораблей в Красном море.