Посол России в Берлине Сергей Нечаев отверг обвинения Германии в финансировании кампаний в социальных сетях в поддержку протестующих в стране фермеров. Соответствующий комментарий появился на сайте диппредставительства.

Ранее вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что протесты фермеров в Германии сопровождаются кампаниями в соцсетях, частично финансируемых РФ.

«Решительно отвергаем попытки официальных представителей Германии связать проходящие в стране массовые протесты против политики федерального правительства с якобы финансируемыми Россией "кампаниями дезинформации" в социальных сетях. Эти измышления не имеют ничего общего с реальностью», — ответил на это Нечаев.

По его словам, Москва не несет ответственность за текущее социально-экономическое положение и внутриполитические проблемы ФРГ и не вмешивается в ее внутренние дела. Нечаев подчеркнул, что РФ «не предпринимала недружественных шагов против Германии и не стремилась к разрушению отношений» между странами. В связи с этим он призвал Берлин «воздержаться от необоснованных обвинений России и ее руководства для оправдания собственных проблем».

Накануне стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался выходить к бастующим фермерам во время своего визита в Котбус.