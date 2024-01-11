Шольц не вышел к бастующим фермерам

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался выйти к бастующим фермерам во время своего визита в Котбус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое СМИ.

Согласно информации агентства, Шольц отказался выступать на демонстрации фермеров перед вагоноремонтным заводом, официальное открытие которого состоялось в присутствии канцлера. Вместо канцлера выступать пришлось его партийному другу Дитмару Войдке, который ранее встал на сторону сельхозпроизводителей и призвал власти страны полностью отказаться от сокращений субсидий и отмены льгот для них.

Отмечается, что фермеры целенаправленно приурочили свою акцию протеста к приезду Шольца. В частности, они пытались заглушить речь канцлера с помощью «дудок и вувузел». На протяжении всего визита на завод Шольц «выглядел напряженным».