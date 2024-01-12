В Конгрессе заявили, что удар США по позициям хуситов давно назрел

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) считает, что удар США и Великобритании по позициям мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене давно назрел. Соответствующее заявление он опубликовал в X (ранее Twitter).

"Эти действия британских и американских сил давно назрели", - заявил Джонсон, выразив надежду на то, что удар по позициям хуситов ознаменует "перемены в подходе администрации [президента США Джо] Байдена к Ирану и его прокси-силам".

"Они должны понять, что заплатят высокую цену за глобальный террор и атаки на ВС США и торговые суда. Америка должна всегда демонстрировать силу, особенно в столь опасные времена", - заключил законодатель, занимающий в государственной иерархии США третий по значимости пост.