Хуситы наносят удары по военным базам и объектам США и Британии

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало военные объекты и базы США и Великобритании. Об этом заявил член политбюро движения Али аль-Кухум, передает РИА Новости со ссылкой на его страницу в социальной сети Х.

Он указал, что ответ Йемена на удары США и Великобритании не заставил себя долго ждать, хуситы решительно атаковали линкоры двух государств в Красном море.

«Бушует война в Красном море. Наносятся удары по американским и британским военным базам и объектам», — написал он.

Ранее официальный представитель Пентагона подтвердил, что США и союзники ударили по целям движения «Ансар Алла» в Йемене и планируют вскоре обнародовать детали проведенной операции.

«Сегодня вечером американские военные в координации с нашими партнерами нанесли удары по контролируемым хуситами районам в Йемене», — заявил министерства обороны США.

Издание Politico уточняет, что США и Великобритания нанесли удары по Йемену при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна.