«Убрать руки прочь»: в США начали бастовать из-за ударов по Йемену

Возле Белого дома собрались десятки активистов, протестующих из-за ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

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Собравшиеся требуют от американских властей прекратить конфликты на Ближнем Востоке: остановить огонь по Газе и «убрать руки прочь от Йемена». При этом протест проходит мирно, никто из рядом стоящих полицейских не вмешивается, пишет агентство.

В ночь на 12 января Соединенные Штаты Америки и Британия начали военную операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов). Удар был нанесен по окрестностям порта Ходейда. Еще пять авиаударов пришлись на объекты движения «Ансар Алла» к востоку от Ходейды.

В свою очередь хуситы нанесли удары по военным базам и объектам Соединенных Штатов и Великобритании.