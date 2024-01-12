Россия запросила заседание СБ ООН из-за ударов США и Британии по Йемену

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН на пятницу, 12 января, в связи с ударами США и их союзников по Йемену. Об этом сообщает постпредство России при ООН в своем Telegram-канале.

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США и Великобритания начали бомбить Йемен ночью 12 января. Обстрелы ведутся по столице страны Сане и портовым городам. Для ударов используются боевые самолеты, корабли, а также крылатые ракеты, запускаемые с подводных лодок.