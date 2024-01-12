Массированному удару подвергся международный аэропорт Саны

Под массированную бомбардировку американо-британской коалиции попал международный аэропорт Саны, сообщил телеканал Sky News Arabia. Последствия удара не известны. Атакованы также провинции Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар. Один из ударов пришелся на окрестности портового города Ходейда.

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Военные США и Великобритании нанесли удар по более чем дюжине целей хуситов в Йемене, передает CNN со ссылкой на официального представителя США. По его словам чиновника, эти цели были выбраны, чтобы ослабить продолжающиеся нападения хуситов на суда в Красном море.

По его информации, в число целей входили радиолокационные системы, места хранения и запуска дронов, баллистических и крылатых ракет.

В ответ на атаку с территории Йемена было запущено большое количество ракет, сообщал телеканал Al Mayadeen. Утверждалось, что одной из них был поражен американский корабль.