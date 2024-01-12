По столице Йемена нанесен ракетный удар

По столице Йемена, городе Сане, нанесен ракетный удар - в городе слышали четыре взрыва. Также сообщается о взрывах в других городах Йемена, которые находятся под контролем хуситов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники среди местных властей.
"Четыре авиаудара были нанесены по столице Йемена Сане", - заявили в Сане.
О взрывах также сообщают в городе Ходейда на побережье Красного моря на западе Йемена и в городе Таиз в центральной части страны. Эти города находятся под контролем движения "Ансар Аллах" (хуситы).
До этого журналист Стивен Суинфорд из газеты The Times в социальной сети X (ранее известной как Twitter) заявил, что в ночь на 12 января Великобритания и Соединенные Штаты планируют нанести удары с воздуха по военным объектам движения "Ансар Аллах" в Йемене. По его данным, лидеры Британии и США оповестили правительства о неизбежности этих ударов.