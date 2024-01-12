По столице Йемена нанесен ракетный удар

По столице Йемена, городе Сане, нанесен ракетный удар - в городе слышали четыре взрыва. Также сообщается о взрывах в других городах Йемена, которые находятся под контролем хуситов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники среди местных властей.

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"Четыре авиаудара были нанесены по столице Йемена Сане", - заявили в Сане.

О взрывах также сообщают в городе Ходейда на побережье Красного моря на западе Йемена и в городе Таиз в центральной части страны. Эти города находятся под контролем движения "Ансар Аллах" (хуситы).