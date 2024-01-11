Посольство России ответило на слова Джонсона о срыве переговоров РФ и Киева
Посольство России в Лондоне прокомментировало слова бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона о непричастности к срыву мирных переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению российского посольства, конфликт на Украины являлся для Джонсона шансом «реанимировать» свою карьеру. При этом слова самого политика о непричастности к срыву переговоров в посольстве назвали «отрицанием очевидного».
«Напомним, что к началу СВО премьерство Бориса Джонсона уже висело на волоске. А потому украинский конфликт был воспринят им как перспективный шанс реанимировать свою карьеру. Ни о каком радении за будущее Украины и украинцев речи, конечно, не шло – только самопиар и политическое выживание. <...> Это (мирные переговоры — прим. ред.) открывало возможность прекратить боевые действия, избежать затягивания пагубного для Украины конфликта, гарантировать мирный внеблоковый статус страны и, главное, предотвратить новые жертвы и разрушения... Понимает ли сам бывший премьер, какую ответственность он за это несет? Хотя, наверное, в нынешней ситуации это ему безразлично», — добавили российские дипломаты.
Напомним, что ранее Борис Джонсон прокомментировал причины срыва мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года.