Посольство России ответило на слова Джонсона о срыве переговоров РФ и Киева

«Напомним, что к началу СВО премьерство Бориса Джонсона уже висело на волоске. А потому украинский конфликт был воспринят им как перспективный шанс реанимировать свою карьеру. Ни о каком радении за будущее Украины и украинцев речи, конечно, не шло – только самопиар и политическое выживание. <...> Это (мирные переговоры — прим. ред.) открывало возможность прекратить боевые действия, избежать затягивания пагубного для Украины конфликта, гарантировать мирный внеблоковый статус страны и, главное, предотвратить новые жертвы и разрушения... Понимает ли сам бывший премьер, какую ответственность он за это несет? Хотя, наверное, в нынешней ситуации это ему безразлично», — добавили российские дипломаты.