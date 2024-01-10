Политик Борис Джонсон, бывший премьер-министр Соединенного Королевства (2019-2022), в интервью газете The Times прокомментировал публикации о причинах срыва мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года.

По данным агентства, в ноябре 2023 года Давид Арахамия, депутат Верховной рады Украины, назвал причину срыва переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».

Экс-премьер подчеркнул, что считает материалы о своей причастности к этой истории «полным бредом» и «российской пропагандой».

Джонсон отметил, что после встречи российской и украинской сторон в Стамбуле в 2022 году действительно провел переговоры с Владимиром Зеленским. В беседе он выразил озабоченность тем, что между Россией и Украиной могут быть заключены какие-либо соглашения.