Израиль отвергает обвинения в геноциде в сектора Газа

На заседании Международного суда ООН в Гааге представитель Израиля отверг обвинения в геноциде израильскими войсками жителей сектора Газа, которые были выдвинуты со стороны ЮАР. Об этом сообщает Reuters.

На заседании рассматривается обращение ЮАР, в котором власти Израиля обвиняются в нарушении Конвенции ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него. Как заявил представитель ЮАР Тембек Нгкукайтоб, власти Израиля «на государственном уровне вынашивали планы уничтожить Газу», а теперь начали реализовывать этот план. В связи с этим суд должен рассмотреть обвинение в геноциде, а также вынести решение о том, должна ли ООН предписать Израилю остановить боевые действия в секторе Газа, пока идёт слушание.

В свою очередь представитель Израиля Эйлон Леви заявил, что это дело можно сравнить с теорией антисемитского заговора, которая обвиняет евреев в убийстве младенцев. По его словам, своим обвинением ЮАР политически «прикрывает» ХАМАС.