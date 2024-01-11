Вице-канцлер ФРГ посетил мечеть в разных носках

Вице-канцлер и федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек посетил оманскую мечеть Султана Кабуса в Маскате. Когда перед входом в мечеть его попросили снять обувь, журналисты увидели, что министр приехал в носках разного цвета. Об этом сообщает Life.

Видео с визитом Хабека в мечеть опубликовали немецкие СМИ. На кадрах можно увидеть, что один из носков министра был чёрного цвета, а другой — тёмно-синего. При этом ситуацию не проигнорировали и дикторы, иронично назвав внешний вид Хабека «высоким чувством моды».