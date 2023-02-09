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21 минуту назад

Карл III пришел в мечеть в дырявом носке

Елена Прошина

Король Великобритании Карл III пришел в мечеть в дырявом носке. На произошедшее отреагировали читатели The Telegraph, инцидент вызвал у них смех, передает «РИА Новости».

Карл III пришел в мечеть в дырявом носке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор статьи отметил, что Карл III никогда не следовал модным тенденциям, отдавая предпочтение любимым моделям. Но после инцидента в мечете ему, вероятно, посоветуют приобрести новые носки, считает он.

«Даже у короля Великобритании есть дырка в носке», — написал один из читателей издания.

Его поддержали и другие, назвав инцидент «жизненным» и выразив ему уважение, поскольку он показывает, что Карл III «такой же, как и они».

«Дороговизна жизни!» — вспомнил о насущных проблемах в стране другой читатель.

Еще один пользователь посчитал, что произошедшее было заранее спланировано, поскольку Карл III не мог «не знать о дырке».

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