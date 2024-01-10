Пять человек были задержаны в Риме за фашистское приветствие

В Риме были задержаны пять участников неофашистского марша, которые вскинули руку в «римском салюте», который считается фашистским приветствием. Об этом сообщает портал ansa.it.

Отмечается, что марш прошёл 7 января. В сеть попали кадры с демонстрации, на которых можно увидеть нескольких человек, вскидывающих руку в фашистском приветствии. При этом на видео попало более пяти человек, использующих этот жест — в данный момент их разыскивает местная полиция.