Итальянскую оппозицию разозлила массовая акция неофашистов в Риме

Лидеры итальянской оппозиции призвали премьера Джорджу Мелони запретить неофашистские группы после появления в соцсетях видео, на котором сотни мужчин отдают фашистское приветствие во время акции в Риме. Об этом рассказала The Guardian.

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Толпа собралась возле бывшей штаб-квартиры неофашистской партии, чтобы провести свою ежегодную акцию.

Лидер центристской партии «Действие» Карло Календа назвал акцию «неприемлемым позором для европейской демократии». «Движение пяти звезд» заявило, что подаст в прокуратуру заявление из-за оправдания фашизма.

Паоло Берицци, журналист, пишущий о крайне правых в Италии, отметил, что в Германии участники подобной акции были бы арестованы.

Фашистский режим Бенито Муссолини захватил власть в Италии осенью 1922 года, а в апреле 1924-го одержал победу на выборах.

Реорганизация фашистской партии была запрещена послевоенной Конституцией Италии, которая также запретила в стране фашистскую идеологию. Однако неофашистские группы смогли обойти запрет, используя новые названия и утверждая, что они не имеют ничего общего с последователями Муссолини, отмечает The Guardian. Газета назвала партию Мелони «политическим потомком» первых неофашистов Италии.

Представитель «Братьев Италии» Фабио Рампелли заявил, что партия «не принимает участия в такого рода демонстрациях».