В Папуа-Новая Гвинея вспыхнули беспорядки
Губернатор национального столичного округа Папуа-Новой Гвинеи Пауэс Паркоп заявил, что в столице страны Порт-Морсби вспыхнули общественные беспорядки. По его словам, волнения привели к нескольким жертвам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Паркопа в социальных сетях.
Паркоп сообщил, что причиной для волнений стали проблемы с выплатами зарплат военным и сотрудникам полиции. Он также добавил, что были зафиксированы случаи грабежей и вандализма. Губернатор призвал протестующих прекратить беспорядки, и потребовал от городской полиции как можно скорее вернуть спокойствие на улицы города.
«Сегодня — грустный и трагический день для нашего любимого города, Порта-Морсби, столицы нашей прекрасной страны, где, к сожалению, мы стали свидетелями внутренних беспорядков. <...> Причиной этих печальных событий был сбор специальных сотрудников полиции нашего города в парке Унаги Овал, которые стремятся решить вопрос с несоответствием в их зарплатах. Цена последующих грабежей и разрушений весома, и мое сердце болит за все предприятия города, которые пострадали», — заявил Паркоп.
Ранее побег главы наркокартеля из тюрьмы привёл к массовым беспорядкам в Эквадоре.