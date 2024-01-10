В Папуа-Новая Гвинея вспыхнули беспорядки

«Сегодня — грустный и трагический день для нашего любимого города, Порта-Морсби, столицы нашей прекрасной страны, где, к сожалению, мы стали свидетелями внутренних беспорядков. <...> Причиной этих печальных событий был сбор специальных сотрудников полиции нашего города в парке Унаги Овал, которые стремятся решить вопрос с несоответствием в их зарплатах. Цена последующих грабежей и разрушений весома, и мое сердце болит за все предприятия города, которые пострадали», — заявил Паркоп.