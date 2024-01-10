Бандиты Эквадора устроили массовые беспорядки в стране

В Эквадоре вооруженные боевики начали масштабный мятеж. Они захватили в заложники ведущих эквадорского телеканала, заминировав телестудию. На улицах участники преступных группировок взрывают и расстреливают полицейских, а из тюрьмы сбежали два опаснейших бандита. URA.RU приводит главное из беспорядков в Эквадоре.