Актер Кристиан Оливер погиб вместе со своими детьми

Голливудский актёр Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе на Карибских островах. Вместе с ним погибли две его дочери и пилот самолёта. Об этом сообщает Fox News.

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Согласно имеющейся информации, легкомоторный частный самолёт Оливера упал в океан почти сразу после взлёта с острова Сент-Винсент и Гренадины. На борту находился пилот, 51-летний актёр и две его дочери 12 и 10 лет. При этом экипажу самолёта попытались помочь местные рыбаки, увидевшие крушение. Они приблизились к месту крушения на собственных лодках, но не смогли найти выживших. Позже тела умерших обнаружили сотрудники береговой охраны.

Родившейся в Германии Кристиан Оливер запомнился зрителям по ролях в фильмах «Спиди Гонщик» и «Валькирия». Всего за два дня до смерти он поздравил подписчиков с Новым годом и пожелал им «любви и всего наилучшего».