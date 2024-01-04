Умер заслуженный артист РСФСР Константин Желдин

«Годы брали своё, но актёрский азарт не покидал его. 90 лет — конечно, преклонный, зрелый возраст, но когда и в эти годы у актёра есть силы и желание выходить на сцену и сниматься в кино, смерть кажется несправедливой», — рассказал он.