Умер заслуженный артист РСФСР Константин Желдин
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил о смерти заслуженного артиста РСФСР Константина Желдина. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Заславский отметил, что актёр умер на 91-ом году жизни, при этом до самой смерти Желдин продолжал выходить на театральную сцену.
«Годы брали своё, но актёрский азарт не покидал его. 90 лет — конечно, преклонный, зрелый возраст, но когда и в эти годы у актёра есть силы и желание выходить на сцену и сниматься в кино, смерть кажется несправедливой», — рассказал он.
Константин Желдин известен российскому зрителю по ролям в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны» и «Брат 2», а также телесериале «Ликвидация» и многих других кинолентах и театральных постановках.
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