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В Финляндии зафиксировали температурный рекорд XXI века

Финский метеорологический институт зафиксировал температурный рекорд XXI века в Лапландии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В Финляндии зафиксировали температурный рекорд XXI века
©  Ninara / Lake Inari, Lapland, Finland

Рекорд был зафиксирован прошлой ночью — температура воздуха в аэропорту Энонтекие опустилась до -44,3°C. Это самая низкая температура в регионе за XXI век.

«Ночью в Финляндии была зафиксирована самая низкая температура за XXI век, когда в аэропорту Энонтекиё температура опустилась до минус 44,3 градуса по Цельсию», — сообщили в институте.

Отмечается, что аэропорт Энонтекие расположен в 9 километрах от населенного пункта Хетта и в 600 километрах от Мурманска.

Ранее в Норвегию и Данию пришли «сибирские морозы».

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