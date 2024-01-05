В Финляндии зафиксировали температурный рекорд XXI века
Финский метеорологический институт зафиксировал температурный рекорд XXI века в Лапландии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Рекорд был зафиксирован прошлой ночью — температура воздуха в аэропорту Энонтекие опустилась до -44,3°C. Это самая низкая температура в регионе за XXI век.
«Ночью в Финляндии была зафиксирована самая низкая температура за XXI век, когда в аэропорту Энонтекиё температура опустилась до минус 44,3 градуса по Цельсию», — сообщили в институте.
Отмечается, что аэропорт Энонтекие расположен в 9 километрах от населенного пункта Хетта и в 600 километрах от Мурманска.
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