В Норвегию и Данию пришли "сибирские морозы"

«Сибирские» морозы достигли территории Норвегии и Дании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что температура воздуха в регионе достигла необычно низких значений. Согласно имеющимся данным, температура в Норвегии достигает -40,5°C, а в Дании -15°C.

«В восточной провинции Иннланнет теперь холоднее всего: -40,5°C», — сообщила норвежская газета VG.

Помимо этого, в Норвегии также замерзла плотина на реке Фиггьюэльвен, что стало препятствием для нормального движения воды. В данный момент специалисты предпринимают меры по нормализации ситуации.

«Наступает неистовый сибирский холод. Необычайно холодная погода вплоть до -15 градусов по Цельсию», — передаёт датский телеканал DR.