В Стамбуле пройдут снегопады из-за «сибирского» циклона

Генеральное управление метеорологии Турции сообщило, что в Стамбул придёт резкое похолодание и снегопад. Виной этому станет «сибирский» циклон. Об этом сообщает РИА «Новости».

Похолодание ожидается в период с 5 по 7 января. Синоптики уточнили, что температура днём в Стамбуле будет составлять +13-15°C градусов, а в воскресенье в регионе ожидается ливни и сильный ветер. В дальнейшем температура воздуха будет только снижаться.

«Начиная с вечера понедельника 8 января резко снизится температура до 5-8 градусов из-за ожидаемого прибытия холодных воздушных масс из Сибири, прогнозируются интенсивные мокрый снег и снегопад», — рассказали в управлении метеорологии.

При этом в период с 9 по 15 января температура снизится до трех градусов ниже сезонной нормы — ожидается похолодание и выпадение 2-5 сантиметров снега. Синоптики предупредили, что это может стать причиной проблем с транспортом и подтоплений, однако осадки положительно скажутся на запасах воды, дефицит которой Турция переживает в последнее время.