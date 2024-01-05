ГА ООН проведет заседание из-за вето на поправку РФ к резолюции по Газе

Генассамблея ООН проведет пленарное заседание после того, как Соединенные Штаты заблокировали в Совете Безопасности поправку России к резолюции по Газе, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо председателя сессии ГА ООН Дэнниса Фрэнсиса.

По его словам, это произойдет 9 января после вето, наложенного Вашингтоном на заседании Совбеза международной организации 22 декабря 2023 года.

В этот день состоятся дебаты по ситуации, в отношении которой было наложено вето.