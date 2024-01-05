$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

ГА ООН проведет заседание из-за вето на поправку России к резолюции по Газе

Генассамблея ООН проведет пленарное заседание после того, как Соединенные Штаты заблокировали в Совете Безопасности поправку России к резолюции по Газе, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо председателя сессии ГА ООН Дэнниса Фрэнсиса.

ГА ООН проведет заседание из-за вето на поправку РФ к резолюции по Газе
© ТАСС

По его словам, это произойдет 9 января после вето, наложенного Вашингтоном на заседании Совбеза международной организации 22 декабря 2023 года.

В этот день состоятся дебаты по ситуации, в отношении которой было наложено вето.

22 декабря прошлого года СБ ООН принял резолюцию о содействии расширению доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Перед этим Москва предложила к ней поправку, призывающую к немедленной приостановке боевых действий в анклаве. Против голосовали США. Воздержались Швейцария, Великобритания, Албания и Япония. За внесение поправки в резолюцию голосовали остальные 10 членов Совбеза.

ГА ООН проведет заседание из-за вето на поправку России к резолюции по Газе

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости