Израиль раскрыл, кому хочет передать контроль над Газой после операции

Израильские власти не намерены устанавливать административный контроль над сектором Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на The Jerusalem Post.

По данным издания, Израиль планирует после завершения военной операции в анклаве передать власть местной администрации. Соответствующий план подготовило военное руководство страны во главе с главой Минобороны Йоавом Галантом. План предусматривает интеграцию существующих в Газе гражданских административных структур в более широкое местное правительство, в котором не будут представлены сторонники радикального палестинского движения ХАМАС, полностью контролировавшего анклав до начала боев.

Проект послевоенного устройства Газы предполагает переходный период неопределенной продолжительности, во время которого израильская армия будет удерживать контроль в сфере безопасности, в том числе контролируя границы анклава и располагая возможностью совершать рейды в нем. Предусматривается участие внешних сил – Соединенных Штатов, стран Европейского союза, части арабских стран, в том числе – Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ.

Они могут быть задействованы в сфере обеспечения внутренней безопасности и управления анклавом. Не исключается и участие в послевоенном процессе в Газе представителей Палестинской национальной администрации.