Суд в Германии отказал Усманову в рассмотрении жалобы против обысков

Федеральный конституционный суд (ФКС) Германии отказал российскому предпринимателю Алишеру Усманову в рассмотрении жалобы против обысков на яхте. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение суда было принято ещё 14 ноября, однако опубликовано оно было только сейчас. Согласно решению суда, для рассмотрения жалобы было предоставлено недостаточно формальных оснований.

«Опубликованным решением вторая палата сената Федерального конституционного суда не приняла к рассмотрению конституционную жалобу, в которой заявитель, гражданин Узбекистана и России, возражает против обыска моторной яхты», — сказано в сообщении ФКС.

В решении суда также указано, что сторона истца посчитала обыски «нарушением фундаментальных прав человека», особенно подчёркивая тот факт, что обыски получили широкое освещение в немецких СМИ. При этом в ФКС заявили, что жалоба была отклонена из-за того, что претензии истца выражались к работе СМИ, однако «другие средства правовой защиты не были исчерпаны».

«Таким образом, заявитель должен представить положение дел в рамках разбирательства таким образом, чтобы конституционная проверка была возможна», — добавили в суде.