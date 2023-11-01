В ФРГ суд запретил удерживать изъятые по делу Усманова документы и имущество

«И потому важно, что в судах эти они последовательно и успешно обжалуются как незаконные. В мае суд Франкфурта-на- Майне поставил точку в вопросе необоснованности и незаконности громких обысков с элементами театрального шоу, проведенных прошлой осенью сотрудниками полиции и прокуратуры в различных городах Германии. Позднее он признал незаконным и обыск в адвокатском бюро в Мюнхене, предоставляющем защиту А. Усманову, который был ни чем иным, как попыткой запугивания его законных представителей. В связи с этим возникает вопрос: сколько еще судебных решений нужно, чтобы немецкие правоохранительные органы начали соблюдать законы этой страны и выполнять свои обязанности?», — сказал он.