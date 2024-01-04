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В США предупредили о провокации на границах России

Вашингтон может разместить ракеты на территории Финляндии, чтобы спровоцировать Россию на ответные меры. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА Новости.

В США предупредили о провокации на границах России
© ТАСС

«Я предполагаю, что мы разместим там ракеты, если нам разрешат. Превратим Финляндию в магнит для атаки», — высказал свои опасения он.

Офицер подчеркнул, что сейчас по Швеции и Финляндии расползается ничем не подкрепленный, но сильный страх перед нападением России. Эксперт крайне недоволен такими необоснованными опасениями. Он считает, ни одно российское подразделение не собирается нападать на соседнюю страну, а Москва ни разу не давала намеков на планы против Хельсинки.

Полковник при этом обратил внимание на то, что США уже разместили своих солдат на территории Финляндии. Ему не нравится то, к чему это может привести.

«Что вы делаете? <...>. Это же идиотизм», — обратился Макгрегор к новому члену НАТО.

Ранее начальник Генерального штаба Чехии Карела Ржегки заявил, что избежать потенциального конфликта с Москвой можно исключительно путем запугивания. Он считает, военный конфликт с Россией возможным, хотя и маловероятным развитием событий.

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