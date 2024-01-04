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Кулеба признал, что у Киева нет плана на случай дефицита военной помощи

У Киева нет «плана Б» на случай, если Запад прекратит поставлять вооружение и откажется от финансовой помощи. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN, передает РИА Новости.

Кулеба признал, что у Киева нет плана на случай дефицита военной помощи
© ТАСС

Ведущая телеканала поинтересовалась у него, к какой стратегии прибегнет Киев в том случае, если будет вынужден возместить недостаток военной помощи от США и Европы.

«У нас нет плана "Б". Мы уверены в плане "А"», — ответил Кулеба.

Ранее политолог Олег Соскин в эфире своего видеоблога заявил, что Запад использует жителей Украины в конфликте с Россией, намеренно не вооружая их должным образом.

«Запад использует миллионы украинцев как пушечное мясо», — считает он. Политолог подчеркнул, что страна может победить только тогда, когда у нее есть оружие, которым она сможет не только обороняться, но и нападать. Он задался вопросом, как можно победить, «бегая с томагавками, луками и стрелами».

Соскин добавил, что Запад фактически предал Украину, прекратив поставки вооружения, хотя долгое время обещала поддерживать ее до самого конца. Западные страны, уверен он, используют Киев как«заслонку» от России.

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