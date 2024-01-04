Кулеба признал, что у Киева нет плана на случай дефицита военной помощи

«Запад использует миллионы украинцев как пушечное мясо», — считает он. Политолог подчеркнул, что страна может победить только тогда, когда у нее есть оружие, которым она сможет не только обороняться, но и нападать. Он задался вопросом, как можно победить, «бегая с томагавками, луками и стрелами».