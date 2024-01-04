Потери на Украине вызвали шок в США
Потери западной техники во время боев на Украине ударили по репутации западного военно-промышленного комплекса. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine, передает РИА Новости.
Авторы статьи включили высокие потери западных устройств на Украине в «топ-10 военных событий 2023 года». Они подчеркнули, что западная бронированная техника в течение десятилетий подавалась общественности как лучшая в мире по своим характеристикам. Теперь же события на Украине могут подорвать репутацию западного ВПК и его возможностей, указали авторы.
Журналисты отметили, что немецкие и французские танки и бронемашины не спас от гибели в полях даже отказ от демонтажа засекреченного оборудования. Также войскам Украины теперь приходится держать менее защищенные танки M1A1 Abrams вдали от линии фронта, чтобы избежать «аналогичного репутационного ущерба» бронетехнике из США.
Military Watch Magazine подчеркнул, что все вышеупомянутые средства долгое время представляли народу как «чудо-оружие», которое способно тут же переломить ситуацию на поле боя. Однако в действительности они продемонстрировали невпечатляющий результат, во многом повторяя печальный опыт «Леопардов» и «Абрамсов» в Сирии и Ираке, резюмировали в журнале.