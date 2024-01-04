Потери на Украине вызвали шок в США

Потери западной техники во время боев на Украине ударили по репутации западного военно-промышленного комплекса. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine, передает РИА Новости.

Авторы статьи включили высокие потери западных устройств на Украине в «топ-10 военных событий 2023 года». Они подчеркнули, что западная бронированная техника в течение десятилетий подавалась общественности как лучшая в мире по своим характеристикам. Теперь же события на Украине могут подорвать репутацию западного ВПК и его возможностей, указали авторы.

Журналисты отметили, что немецкие и французские танки и бронемашины не спас от гибели в полях даже отказ от демонтажа засекреченного оборудования. Также войскам Украины теперь приходится держать менее защищенные танки M1A1 Abrams вдали от линии фронта, чтобы избежать «аналогичного репутационного ущерба» бронетехнике из США.