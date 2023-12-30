Оппозиция отреагировала на повышение пенсионного возраста в Молдавии

Власти Молдавии с 2024 года повысят пенсионный возраст для женщин. Он составит 61 год. Таким образом Кишинев пытается компенсировать нехватку людей на рынке труда. Об этом заявили в оппозиционной партии «Шанс».

В партии отмечают, что правительство Санду вновь поднимет пенсионный возраст для женщин — в 2024 году он составит 61 год. Его увеличивают ежегодно с 2017 года, чтобы уравнять с мужским. Таким способом власть стремится справиться с катастрофическим дефицитом кадров и сэкономить бюджетные средства.

«Ведь потом, глядишь, и пенсию некому будет платить — не все доживут. Средняя продолжительность жизни в Молдове, к сожалению, около 69 лет, и этот показатель продолжает снижаться», — говорится в заявлении партии.

Оппозиционеры считают, что в республике необходимо создавать лучшие условия труда и привлекать молодежь повышенными зарплатами. Но вместо этого «режим просто не отпускает женщин на заслуженную пенсию».

Подобная пенсионная реформа проводится в Молдавии не первый раз. Власти в 2016 году увеличили возраст выхода на отдых для мужчин до 63 лет. Женщины должны были достичь этой планки поэтапно — к июлю 2028 года. Но затем их решили уравнять в правах с мужчинами.