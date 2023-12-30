В Молдавии назвали сумму, которую хотят получить от ЕС

В наступающем году Молдавия рассчитывает получить от ЕС 300 миллионов евро. Такую сумму назвал председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Марианн, передает РИА Новости.

Депутат рассказал, что данные средства положены Молдавии как стране-кандидату. В Кишиневе декларируют, что их используют «для финансирования проектов по энергоэффективности», а также для инвестиций в школы.

«Очевидно, что часть должна пойти на финансирование дефицита, учитывая, что средства есть, многие из них бесплатные (гранты)» — заявил Мариан.

По его словам, в 2027 году ЕС планирует выделить больше средств, но молдавские власти рассчитывают получить их «гораздо раньше», и ведут об этом переговоры с Брюсселем.