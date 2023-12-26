Политолог объяснил претензии США на Арктику

"Если говорить о возможности возникновения ядерной войны между США и Россией, то следует отметить, что через Арктику проходит кратчайшая траектория полета межконтинентальных баллистических ракет. Допустим, если такие ракеты полетят из России, то их маршрут будет пролегать не через Тихий или Атлантический океан, а через Арктику. Поэтому попытка США расширить свое влияние и контроль над Арктикой понятна. Конечно, американцы будут бороться за этот регион... Многие американские военные эксперты рассматривают Арктику чуть ли не как главный театр военных действий в XXI веке, и сейчас идет соответствующая подготовка. Американцы пытаются застолбить за собой часть территории", — сказал эксперт.