Политолог объяснил претензии США на Арктику
Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал расширение претензий США на шельф Арктики и объяснил интерес Вашингтона к этому региону.
Ранее Соединенные Штаты в одностороннем порядке объявили о расширении собственной части континентального шельфа — продолжения сухопутной территории страны под водой. По данным Bloomberg, он занимает площадь около миллиона квадратных километров, что в два раза больше Калифорнии, и находится преимущественно в Арктике и Беринговом море.
Арктика крайне важна для Соединенных Штатов. Это сокровищница природных ресурсов, которых на нашей планете становится все меньше и меньше, а борьба за них становится все бескомпромисснее и безжалостнее. По самым скромным подсчетам, там углеводородов где-то на 40 трлн долларов. Кроме того, в США прекрасно понимают, что через Арктику проходит альтернативный торговый путь (альтернативный тому, который функционирует сегодня). Северный морской путь крайне нежелателен для США, поэтому его хотят заблокировать и поставить точку на этом проекте.Константин БлохинВедущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист
Блохин подчеркнул, что Арктика является стратегически значимым регионом как для США, так и для России.
"Если говорить о возможности возникновения ядерной войны между США и Россией, то следует отметить, что через Арктику проходит кратчайшая траектория полета межконтинентальных баллистических ракет. Допустим, если такие ракеты полетят из России, то их маршрут будет пролегать не через Тихий или Атлантический океан, а через Арктику. Поэтому попытка США расширить свое влияние и контроль над Арктикой понятна. Конечно, американцы будут бороться за этот регион... Многие американские военные эксперты рассматривают Арктику чуть ли не как главный театр военных действий в XXI веке, и сейчас идет соответствующая подготовка. Американцы пытаются застолбить за собой часть территории", — сказал эксперт.
В дальнейшем США будут пытаться легитимизировать свое решение по Арктике в глазах международного сообщества, предположил Блохин. Вместе с тем он напомнил о словах вице-спикера Совета Федерации Константин Косачев о том, что мир имеет право не признать новые границы США на континентальном шельфе.
В Госдуме ранее оценили вероятность конфликта России и США в Арктике.