Гуттериш не увидел смысла в повторении зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что повторение зерновой сделки не имело бы смысла. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Гуттериш сделал во время общения с журналистами. По его словам, вместо зерновой сделки необходимо разработать такие условия, которые сделали бы возможной свободную навигацию в водах Чёрного моря.

«Не думаю, что повторение "зерновой сделки" имело бы смысл», — рассказал он.