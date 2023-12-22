Гуттериш не увидел смысла в повторении зерновой сделки
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что повторение зерновой сделки не имело бы смысла. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Гуттериш сделал во время общения с журналистами. По его словам, вместо зерновой сделки необходимо разработать такие условия, которые сделали бы возможной свободную навигацию в водах Чёрного моря.
«Не думаю, что повторение "зерновой сделки" имело бы смысл», — рассказал он.
Зерновая сделка перестала существовать 17 июля, когда Кремль отказался продлевать соглашение. Как объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это решение обусловлено тем, что в рамках сделки систематически не исполнялись условия, установленные Москвой.
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