Производители в Европейском союзе не хотят отказываться от импорта некоторых видов российской стальной продукции, без которой их бизнес-модель потеряет смысл, что нашло отражение в новом санкционном пакете Евросоюза в отношении Москвы, сообщает Der Spiegel.

Представители европейской сталелитейной промышленности раскритиковали принятое ЕС решение продлить льготный период для ввоза в Европу стальных полуфабрикатов из России. По данным издания, под влиянием нескольких государств–членов и импортеров стали Европейский союз доводит свою собственную систему санкций до абсурда. Изначально льготный период для импорта продукции должен был закончиться осенью 2024 года, однако несколько европейских производителей, которые используют российскую продукцию для производства, «оказали давление» на свои правительства.

Как заявили собеседники издания из числа европейских дипломатов, в ходе консультаций по новому санкционному пакету представители Бельгии, Италии и Чехии настаивали на продлении этого льготного периода, ФРГ была против. По словам экспертов, российские производители только до 2026 года будут зарабатывать на этом экспорте до 2 миллиардов евро в год.