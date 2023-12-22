Орбан задал неудобный вопрос о вступлении Украины в ЕС

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан прокомментировал решение Европейского союза начать переговоры с Киевом о вступлении в сообщество, сообщает телеканал HirTV.

Премьер-министр поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там военными России. Политик и призвал, прежде всего, уточнить актуальные размеры и численность населения бывшей советской республики.

По словам Орбана, не надо быть ученым, чтобы понимать, что начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз принесет много вреда.

«Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальные численные показатели. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?», — задался вопросом венгерский премьер.

Он отметил, что если все эти вопросы впоследствии всплывут, «процесс замедлится и выяснится, что мы не можем двигаться вперед, будет огромное разочарование».

«Если Европа не начнет переговоры, то великие державы за пределами Европы, русские, договорятся с американцами через голову Европы. Эта опасность существовала со времен Второй мировой войны. Это кровавая реальность для европейцев. Именно этого удалось предотвратить во время крымского кризиса, и это большой подвиг», — отметил премьер.