Орбан призвал Евросоюз уважать суверенитет наций

Руководство европейского союза должно уважать суверенитет европейских наций, а не относиться к странам-членам объединения как к провинциям, указывая, как им жить, сообщил телеканалу HirTV глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

«Сотрудничество европейских народов, создание общего рынка, объединение сильных сторон друг друга и совместная компенсация наших слабостей — все это хорошие идеи и могут хорошо послужить интересам Венгрии. Однако нет необходимости создавать сверхдержаву, которая рассматривает государства-члены как "провинции"», — заявил он.

По словам Орбана, нужен такой Брюссель, который уважает и отстаивает суверенитет наций и позволяет странам решать, как они хотят жить, исходя из своих собственных культурных традиций. Премьер-министр высказался за регулирование рынка. Политик отметил, что Венгрия «хочет не выходить из ЕС, а занять его», для чего необходимо «победить на следующих выборах в Европарламент и взять на себя политический контроль над Брюсселем».