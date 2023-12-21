Трамп ответил на обвинения Байдена в мятеже
Бывший президент США Дональд Трамп ответил на обвинения действующего американского главы Джо Байдена, который назвал его мятежником. Свое мнение по этому поводу он высказал в социальной сети Truth Social, передает «РИА Новости».
Ранее Байден назвал Трампа мятежником, подчеркнув, что это является очевидным фактам. Президент США возложил на экс-главу ответственность за штурм конгресса 6 января 2021 года.
«Я не повстанец, а вот продажный Байден — да», — написал в ответ на это Трамп.
Ранее стало известно, что Верховный суд штата Колорадо запретил экс-президенту принимать участие в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года, ссылаясь на 14-ую поправку к американской конституции. Она ограничивает в праве быть избранными тех, кто «занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США». Трамп заявил о намерении оспорить это решение.