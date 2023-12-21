Трамп ответил на обвинения Байдена в мятеже

Бывший президент США Дональд Трамп ответил на обвинения действующего американского главы Джо Байдена, который назвал его мятежником. Свое мнение по этому поводу он высказал в социальной сети Truth Social, передает «РИА Новости».

«Я не повстанец, а вот продажный Байден — да», — написал в ответ на это Трамп.

Ранее стало известно, что Верховный суд штата Колорадо запретил экс-президенту принимать участие в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года, ссылаясь на 14-ую поправку к американской конституции. Она ограничивает в праве быть избранными тех, кто «занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США». Трамп заявил о намерении оспорить это решение.