Политолог высказался о способности Польши стать новым лидером ЕС
Политолог Сергей Марков на фоне заявления заместителя американского госсекретаря по европейским делам Джеймса О'Брайена, который предрек Польше лидерство в Евросоюзе, высказался о рисках, связанных с усилением роли Варшавы в регионе.
Ранее О'Брайен в интервью польской газете Rzeczpospolita заявил, что США видят в Польше будущего лидера Европейского союза, так как эта страна тратит больше многих на оборону. Он уточнил, что сотрудничество Вашингтона и Варшавы в сфере безопасности всегда было очень тесным. О'Брайен напомнил, что НАТО приняло решение об усилении восточного фланга.
Безусловно, такой план есть и у польского, и у американского руководства. Американцы хотят более плотно подмять под себя Европу. Для этого им нужно, чтобы лидерами Евросоюза были не такие страны, как Франция или Германия - страны с великим прошлым, а Польша, которая является главным союзником США в регионе. Существует соответствующий проект, который называется Intermarium, или Междуморье. Он был разработан фашистским лидером Польши маршалом Юзефом Пилсудским в 20-х - 30-х годах прошлого столетия, а сейчас он является практически официальной государственной внешнеполитической идеологией Польши. При этом проект Intermarium объединяет, условно, как проевропейских, так и антиевропейских польских политиков. Суть проекта заключается в том, что Польша образует конфедерацию - новое издание Речи Посполитой в стиле XXI века. Эта конфедерация должна включить в себя Польшу как лидера, Литву - как ее главного помощника, а Украину и Белоруссию - как главную рабочую силу этой конфедерации. Возможно, к ним присоединится кто-то еще, например Словакия... Подразумевается, что Польша, как лидер этой конфедерации станет главной страной Евросоюза - более важной, чем Франция или Германия. Вот такой план.Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований
Эксперт сравнил планы по усилению роли Польши в Европе со "Сказкой о рыбаке и рыбке".
"Эта сказка блестяще описывает польскую психологию. Помните, как старуха из сказки пожелала стать "владычицей морскою", чтобы золотая рыбка была у нее на побегушках? Точно также Польша хочет быть "владычицей европейской", и чтобы Франция и Германия были у нее на побегушках", — сказал собеседник Рамблера.
Усиление роли Варшавы в Европе вызовет недовольство в Париже и Берлине, однако противостоять этому французские и немецкие политики не смогут, считает Марков.
"У немцев, например, есть очень большое недовольство тем, что американцы взорвали им газопровод, однако ничего сделать с этим они не могут. Просто они лишены значительной части своего суверенитета", — подчеркнул политолог.
Для России увеличение трат Польши на оборону и усиление восточного фланга НАТО означает рост агрессивности со стороны Североатлантического альянса, отметил эксперт.
"Также это означает рост иррациональной русофобии... В последние 10-15 лет - извиняюсь за нескромность - я, безусловно, являюсь самым цитируем в мировых СМИ российским политическим экспертом. И я много общаюсь с американцами, европейцами. Так вот я им много раз задавал вопрос о том, зачем они свергли демократию на Украине и установили там откровенную неофашистскую хунту. Однако ни одного внятного ответа я не получил. Они сами не знают... Раньше лидерство США и Европы в мире базировалось, в том числе, на свободе и демократии. Именно из-за этого на них ориентировались многие страны. Но когда они убивают свое лидерство в свободе и демократии - они тем самым в значительной мере подрывают свой авторитет в мире. Европа, которая не выступает за свободу и демократию, миру не нужна. Политика США и Евросоюза в отношении Украины иррациональна. И во многом на нее оказывают влияние русофобские настроения стран Восточной Европы. И вот эта иррациональность принимает предельные, гротескные формы. Конечно, это плохо. Не будем забывать, что именно эта гротескная иррациональная русофобия Польши в 1938 - 1939 годах стала одной из причин начала Второй мировой войны. Таким образом, Польша вполне может стать причиной начала Третьей мировой войны, стать триггером уничтожения всего человечества", — заключил Марков.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о давней территориальной цели Польши.