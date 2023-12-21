Политолог высказался о способности Польши стать новым лидером ЕС

"Также это означает рост иррациональной русофобии... В последние 10-15 лет - извиняюсь за нескромность - я, безусловно, являюсь самым цитируем в мировых СМИ российским политическим экспертом. И я много общаюсь с американцами, европейцами. Так вот я им много раз задавал вопрос о том, зачем они свергли демократию на Украине и установили там откровенную неофашистскую хунту. Однако ни одного внятного ответа я не получил. Они сами не знают... Раньше лидерство США и Европы в мире базировалось, в том числе, на свободе и демократии. Именно из-за этого на них ориентировались многие страны. Но когда они убивают свое лидерство в свободе и демократии - они тем самым в значительной мере подрывают свой авторитет в мире. Европа, которая не выступает за свободу и демократию, миру не нужна. Политика США и Евросоюза в отношении Украины иррациональна. И во многом на нее оказывают влияние русофобские настроения стран Восточной Европы. И вот эта иррациональность принимает предельные, гротескные формы. Конечно, это плохо. Не будем забывать, что именно эта гротескная иррациональная русофобия Польши в 1938 - 1939 годах стала одной из причин начала Второй мировой войны. Таким образом, Польша вполне может стать причиной начала Третьей мировой войны, стать триггером уничтожения всего человечества", — заключил Марков.