Госдеп предрек Польше лидерство в Евросоюзе

«Сегодня две трети союзников тратят 2 процента от ВВП на оборону. Польша намного больше. Разработаны очень полезные планы региональной обороны, которые с каждым месяцем реализуются все лучше и лучше», — подчеркнул дипломат. Он предрек Польше лидерство в ЕС.